العدو الاسرائيلي استخدم منظومة “ثاد” الأميركية للتصدي لصاروخ يمني

أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مساء الجمعة أنه “لأول مرة منذ نشرها في إسرائيل، تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الأميركية ثاد للتصدي للصاروخ اليمني الليلة الماضية”.

وقال اعلام العدو إن “منظومة الدفاع الجوي الأميركية ثاد شاركت في محاولة اعتراض صاروخ أطلقته صنعاء فجر الجمعة إلى جانب منظومة يتس الإسرائيلية”.

وقد أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في قوت سابق الجمعة تنفيذ عملية نوعية ضد مطار “بن غوريون” التابع للعدو الإسرائيلي وذلك بصاروخ باليستي من نوع “فلسطين 2”.

وأكد سريع أن “الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه رغم تكتّم الاحتلال”، ولفت الى أن “العملية أدّت إلى وقوع إصابات وتوقّف حركة الملاحة في المطار”.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة “ثاد” تعدّ سلاحاً دفاعياً لإسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.

وقالت شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية المصنّعة لهذه المنظومة إنّ “ثاد” هي المنظومة الأميركية الوحيدة المصمّمة لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي.

وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، أذن وزير الحرب الأميركي بنشر بطارية صواريخ من طراز “ثاد” بتوجيه من الرئيس بايدن، ولفت المتحدث باسم البنتاغون حينها إلى أنّ “النظام سيساعد في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعد الهجمات الصاروخية البالستية الإيرانية على إسرائيل”.

المصدر: الميادين