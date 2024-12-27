“مفوضية شؤون اللاجئين”: عودة 58 ألف شخص إلى سوريا منذ رحيل النظام السابق

أعلنت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” في تقرير لها الجمعة “عن عودة نحو 58 ألف شخص إلى سوريا منذ 8 الحالي، عقب رحيل نظام السوري السابق”.

وأكدت المفوضية أن “اللاجئين عادوا من لبنان وتركيا والأردن، وكانت وجهة العائدين الرئيسية محافظات الرقة وحلب وحمص ودرعا، وما يقارب نصف العائدين إلى سوريا من الأطفال”، وأضافت أن “الزيادة بطيئة لكنها ثابتة منذ تلك الفترة، إذ أسست علاقات عمل مع الحكومة الجديدة”.

وتابعت المفوضية “بالمقابل، لا تزال العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية”، واضافت “أما في الشمال الغربي، فقد جرى الإبلاغ عن أنشطة إجرامية في بعض المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك عمليات خطف وسرقة، كما لا تزال الحوادث الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على المدنيين”.

وأشارت المفوضية إلى أن “الحكومة التركية أعلنت أنها ستنشئ آلية لزيارات موقتة اذهب وشاهد من 1 يناير/كانون الثاني حتى 1 يوليو/تموز 2025، تسمح لرئيس الأسرة بزيارة سوريا ثلاث مرات خلال فترة الأشهر الستة”، اعتبرت المفوضية ان “هذه خطوة مهمة لبناء الثقة، ما يتيح للاجئين اتخاذ قرارات مستنيرة والاستعداد في حال اختيارهم العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام