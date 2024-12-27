صافرات الانذار تدوي في عشرات المواقع والمستوطنات بعد اطلاق صاروخ يمني باتجاه الوسط المحتل

قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، إن صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه وسط فلسطين المحتلة، زاعما أنه تم اعتراضه قبل دخوله إلى وسط الاراضي المحتلة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية، فيما ذكرت يديعوت أحرونوت أن هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون توقف أثناء تفعيل صفارات الإنذار.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق وسط البلاد إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن، حيث دخل ما يقارب المليوني شخص الى الملاجئ.

المصدر: وكالات