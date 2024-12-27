اليمن | ادانات سياسية للعدوان الاسرائيلي على المنشآت المدنية في صنعاء والحديدة

أدان المكتب السياسي لأنصار الله العدوان الإسرائيلي الأخير على المنشآت المدنية والخدمية والبنية التحتية في صنعاء والحديدة، مؤكدًا أن هذه الغارات تكشف عن مدى الإجرام الصهيوني.

وأشار سياسي أنصار الله في بيان له اليوم الخميس إلى أن الغارات العدوانية لن تثني الشعب اليمني عن المضي قدمًا في إسناد غزة وشعبها ومقاومتها، مهما أوغل العدو في انتهاكاته واستباحة المدنيين، معزيا أسر الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وأكد سياسي أنصار الله أن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجهوزية للرد السريع على العدوان، وأنها ستقابل أي تصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع.

ومن جانبها، أصدرت حكومة التغيير والبناء بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أدانت فيه العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الجمهورية اليمنية، مما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة أربعين آخرين.

وقد شمل هذا العدوان استهداف مرافق خدمية حيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء في العاصمة، بالإضافة إلى مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطة رأس كتيب الكهربائية بمحافظة الحديدة.

ووفقًا للبيان، فإن استهداف مطار صنعاء الدولي جاء في وقت تواجد عشرات المدنيين المغادرين والمستقبلين، بالتزامن مع وصول طائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وأكد البيان أن هذا الهجوم يعبر بوضوح عن النفسية الإجرامية للعدو الصهيوني الذي يتعمد استهداف المدنيين وتدمير المنشآت الخدمية.

واعتبرت الحكومة أن هذا العدوان يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث تم قصف المطار رغم علم العدو بأن مدير عام منظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس” كان يستعد لمغادرته على متن طائرة الأمم المتحدة، وقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة أحد أفراد طاقم الطائرة.

ودعت حكومة التغيير والبناء المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

كما أعربت عن قلقها العميق إزاء صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات. وأكدت الحكومة أنها تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الشنيع، مشددة على أن ردها سيكون قريبًا وأن العدوان الإسرائيلي لن يمر دون عقاب.

كما أكدت الحكومة أن القوات المسلحة والقوى الأمنية ستواصل العمل بلا كلل للدفاع عن حقوق وكرامة الشعب اليمني. وأكدت أيضاً أن إسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم سيستمر حتى وقف العدوان على غزة وإنهاء الحصار المفروض على أهلها.

وبدوره، أدان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة، العدوان الثلاثي الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن.

وأكد المؤتمر الشعبي العام أن استهداف البُنى التحتية هو عدوان صهيوني أمريكي بريطاني مخالف لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على سيادة واستقلال الدول وتجريم انتهاك سيادتها وحقها في الدفاع عن سيادتها واستقلالية قرارها الوطني.

وأشار إلى أن استهداف العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني لمطار صنعاء وقت استقبال ومغادرة ممثلين للأمم المتحدة، دليل على عدم احترام إسرائيل للأمم المتحدة، وعلى مدى التخبُّط والفشل الذي يعيشه العدو الصهيوني الذي يعتقد أنه سيثني الشعب اليمني عن مواصلة دفاعه ومساندته للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة في وجه جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الأشقاء في غزة.

ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أبناء الشعب اليمني كافةً إلى التماسك والصمود والدفاع عن بلادهم وتوحيد الجبهة الداخلية والوقوف مع وخلف القيادة وتأييد أي إجراءات تتخذها في سبيل الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.

المصدر: وكالات