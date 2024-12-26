النائب هاشم: دخول العدو اليوم الى وادي الحجير ومناطق اخرى يعتبر احتلالاً ومن حق لبنان الدفاع عن سيادته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 14:52

النائب هاشم: دخول العدو اليوم الى وادي الحجير ومناطق اخرى يعتبر احتلالاً ومن حق لبنان الدفاع عن سيادته

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
قاسم هاشم
لبنان

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، أن “ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم بالدخول الى منطقة وادي الحجير هو احتلال لاجزاء اضافية من الاراضي اللبنانية”، لافتاً إلى أن “الأخطر أنه اعتداء على السيادة اللبنانية في ظل اتفاق وقف اطلاق النار برعاية دولية صاحبة حضور وتأثير”.

وأضاف هاشم “ما يجري منذ لحظة وقف العدوان واضح وهو برسم الدول الراعية والمجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسؤولية وضع حد لتفلت العدو وما يمكن أن تدفع اليه هذه العدوانية”، موضحاً أنه “اذا ما استمرت الانتهاكات على هذا المستوى، فذلك يعتبر احتلال ومن حق لبنان بمستوياته الرسمية والشعبية الدفاع عن سيادته وكرامته الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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