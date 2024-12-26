مصادر المنار: أزمة النازحين اللبنانيين في العراق إلى الحلّ خلال 24 ساعة

في إطار جهود متعددة لحل أزمة النازحين اللبنانيين العالقين في العراق، التقى النواب قبلان قبلان وأمين شري وإيهاب حمادة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمتابعة الموضوع”.

وتحدث الوفد عن واقع النازحين الآن ومشكلة العودة واقتراح الحلول المناسبة، شاكراً للعراق حكومة وشعباً ومرجعية وعتبات مقدسة اهتمامها وحسن تعاملها.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب حمادة “أن الرئيس ميقاتي وعد بمعالجة الموضوع خلال ال ٢٤ ساعة القادمة، بما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سورية”.

مشكلة النازحين تتلخص في شقين: الشق الأول يتمثل في مطالبة النازحين بضرورة تخفيض شركة طيران الشرق الأوسط أسعار التذاكر، والشق الآخر هو مرور الطيران العراقي فوق الأجواء السورية وهو مرتبط بالاتفاق مع السلطات السورية، ويبدو أن المفاوضات فيه تسير بشكل إيجابي.

وقالت مصادر عراقية:”ستكون هناك 30 رحلة مجانية للخطوط الجوية العراقية إلى بيروت أسبوعياً، بمعدّل 4 أو 5 رحلات يومياً، تقلّ كل منها 150 نازحاً، ما يعني أن إجلاء النازحين اللبنانيين البالغ عددهم نحو 10 آلاف (سيستغرق حوالي 15 يوماً)، كذلك يُتوقّع أن ينعكس دخول الطيران العراقي حلبة المنافسة خفضاً لأسعار تذاكر “ميدل إيست”.

ويرتبط الشعبين اللبناني والعراقي بعلاقات متميزة تمتد لمئات السنين رغم بعد المسافة. وخلال العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، نزح إلى العراق آلاف اللبنانين، بسبب آلية الإجرام الاسرائيلية، والمجازر التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في لبنان على مدى (66 يوماً). وقدمت السلطات العراقية جميع التسهيلات للنازحين هناك. وبعد انتهاء الحرب، جرت تحولات سياسية في سوريا، ما أخر عودة اللبنانيين إلى بلدهم.

ناصر :الخطوط الجوية العراقية ستنقل قريباً اللبنانيين بشكل مجاني

وأوضح مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي الرسمي في لبنان أمين ناصر لموقع المنار أن”العراق قرر بالإجماع في اجتماع مجلس الوزراء نقل اللبنانيين مجانًا وبشكل طوعي إلى لبنان بعد وقف إطلاق النار. بالفعل، تم إجلاء الآلاف منهم عبر تسيير رحلات مجانية من بغداد والنجف والبصرة وكربلاء ومعظم مناطق العراق إلى بيروت”.

وأضاف: “لكن سرعان ما حدثت تطورات دراماتيكية في سورية، حيث سقط النظام وتولت سلطات انتقالية جديدة الحكم. منعت هذه السلطات الخطوط الجوية العراقية من التحليق في أجواء سورية، مطالبةً العراق بالتعامل مع السلطة الجديدة ودفع مستحقات المرور عبر الأجواء السورية للوصول إلى لبنان، وتمت معالجة هذا الأمر”.

وحول المستجدات في المسألة، أوضح ناصر أنه”اتصل بمعالي وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، وأكد له أن مشكلة الأجواء السورية حُلت، وبالتالي ستستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها قريباً إلى لبنان لنقل اللبنانيين إلى بيروت”.

ولفت ناصر إلى أن”الخطوط الجوية العراقية تواجه عقوبات أوروبية تمنعها من التحليق فوق أوروبا، مما حال دون اتباع هذا المسار”.

وختم بالقول :”تم إجلاء عدد كبير من اللبنانيين عبر الخطوط الجوية العراقية، وحالياً العدد المتبقي حوالي 10,000 شخص. في اليومين المقبلين، بعد تسوية الموضوع مع الجانب السوري، ستستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى بيروت كما في السابق. وهذا جهد كبير قامت به أطراف عدة لحل هذه المسألة”.

الموضوع ينتظر لقاء واتفاق الرئيس ميقاتي مع مدير عام شركة “ميدل ايست” لتخفيض ثمن التذاكر لتصبح معقولة ومقبولة، ويُنتظر أيضاً إقرار تزويد الطائرات العراقية بالفيول لتبدأ الرحلات. وإذا سارت الأمور وفق ما هو متوقع، سيتم نقل اللبنانيين بشكل سريع من الجانبين اللبناني والعراقي .

المصدر: موقع المنار