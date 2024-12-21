مجلس عزاء حسيني عن أرواح ثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في مجمع الإمام المجتبى (ع)

تكريماً وتخليداً لدمائهم الزاكية وإحياءً لذكراهم العطرة، أقام حزب الله مجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء السعداء الذين ارتقوا على طريق: المهندس علي حسن غبشة، محمد فؤاد فرحات، محمد خليل أحمد، وائل محمد شقير، مهدي زهير مرعي، حسين وليد الباشا، حسن حسين حمود، وعن روح المرحوم محمد أحمد شقر (والد الشهيد وائل شقير) والمرحوم سليم أحمد شقير، وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والبلدية، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعد ذلك، تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء ومن سار على نهج أهل البيت (ع).

المصدر: اعلام بيروت