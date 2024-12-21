القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفاً عسكرياً في “تل أبيب” بصاروخ “فلسطين2” الفرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم السبت، أن” القوة الصاروخية قصفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة “تل أبيب” بصاروخ باليستي فرط صوتي “فلسطين 2″”.

وأكد ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن” الصاروخ الفرط صوتي على يافا أصاب هدفه بدقة، ومنظومات العدو الاعتراضية فشلت في التصدي له”.

وقالت القوات المسلحة اليمنية:” بعملية يافا النوعية نحيي أبناء شعبنا الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مؤكدين على المواجهة والتحدي للعدو”.

كما حيت” مجاهدي غزة وعملياتهم البطولية المستمرة ضد العدو ونؤكد استمرارية مساندتهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار”.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن”عمليتها على يافا تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وضمن المرحلة الخامسة من إسناد فلسطين”.

وأفاد إعلام العدو عن اندلاع حريق جراء سقوط صاروخ في “تل أبيب” وتم نقل إصابات في المكان، في حين تحدثت شرطة العدو الإسرائيلي عن تلقي بلاغات عن أضرار في “تل أبيب” من جراء سقوط صاروخ اطلق من اليمن.

وتداول مستوطنون مشاهد للحظة وصول الصاروخ اليمني وقصفه لتل أبيب وفشل منظومات العدو في التصدي له.