كيان العدو: 74% من الجمهور الصهيوني يؤيدون تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة

عبّر 74% من الجمهور الصهيوني في كيان العدو الإسرائيلي عن تأييده للسعي الآن إلى صفقة تبادل أسرى كاملة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف الحرب على غزة، وذلك وفق استطلاع أجرته صحيفة “معاريف” الجمعة.

وقال الصحيفة “لقي هذا الموقف تأييدا من 84% من ناخبي أحزاب المعارضة، و57% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، وأيّد 16% صفقة جزئية ولم يعبر 10% عن موقفهم”.

من جهة ثانية، لفتت الصحيفة الى ان “61% اعبتروا أن على الجيش الإسرائيلي الإبقاء على احتلال المنطقة العازلة في الأراضي السورية، إلى حين استقرار الوضع في سورية”، وتابعت “أيد ذلك 75% من ناخبي أحزاب الائتلاف و57% من ناخبي أحزاب المعارضة، بينما اعتبر 25% أنه ينبغي الإبقاء على هذا الاحتلال لفترة محدودة، و14% لم يعبروا عن موقف”.

وفي سياق آخر، اشارت الصحيفة الى ان “40%، بينهم 69% من ناخبي أحزاب المعارضة قالوا إنهم يعارضون إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بينما أيد 29%، بينهم 65% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إقالتها، واعتبر 14% أنه ينبغي تقسيم المنصب، ولم يعبر 17% عن موقفهم”.

كما ذكرت الصحيفة انه وفقا للاستطلاع “ففي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، يحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، المعسكر الوطني 20، ييش عتيد 14، يسرائيل بيتينو 14، حزب الديمقراطيين 12، شاس 10، عوتسما يهوديت 9، يهدوت هتوراة 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5”.

وقالت الصحيفة “تدل هذه النتائج على أن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستكون ممثلة بـ61 مقعدا في الكنيست، وأحزاب الائتلاف 49 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد”، وتابعت “في حال خوض حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت الانتخابات، فإنه سيحصل على 25 مقعدا، بينما يتراجع الليكود إلى 21 مقعدا. وستكون قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت 66 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية”.

المصدر: عرب 48