الشيخ الخطيب أمل إنجاز الاستحقاق الرئاسي : لتطبق لجنة تنفيذ الاتفاق ما تعهدت به

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة في مقر المجلس في الحازمية إن” من يدعي، انه يريد الدولة لا ينطق بالكفر في محاولة لكسر ارادة مواطنيه، ولا يطمئنهم ان من يتشفى او يتمنى انتصار العدو او يبذل كل جهده السياسي والاعلامي في سبيل اقناعه بالهزيمة او التعامل معه كمهزوم، وهذا طبعا وهم، فيما هو يعتمد على آماله الخائبة وعلى عدو بلده ان كان يعتبر لبنان وطنا له وليس على امكاناته الذاتية. فلطالما راهن على الخارج في مشاريع الخيال الخائب”.

وأضاف:”ان البديل هو المراهنة على شعب لبنان الواحد الموحد وهو خير للجميع ،اما الرهان على نصر موهوم لعدو لبنان وشعبه فهو الخسران المبين”.

وأمل الخطيب “ان تنجز الكتل النيابية الاستحقاق الرئاسي في التاسع من كانون الثاني، كبداية لاعادة انتظام المؤسسات الدستورية واعادة البلد الى الحياة من جديد”.

وقال :” من واجب الدولة والقوى السياسية ان تقوم بالجهد اللازم والضغط لتحرير المناطق التي احتلها العدو، وخصوصا تلك التي عجز عن احتلالها في الحرب، واستغل اتفاق وقف إطلاق النار ليدخلها ويفرغ فيها كل حقده ، ويقدم فيها انجازه الموهوم امام مستوطنيه.. ولتطبق لجنة تنفيذ الاتفاق ما تعهدت به دولها المشاركة فيها”.

ودعا الدولة الى “تحمل مسؤولياتها أمام النازحين في دولة العراق الشقيق الذي لم يقصر في استضافة اهلنا واخواننا، ممن اضطرتهم ظروف الحرب الى السفر. لذلك نريد ان تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاههم وحل مشكلتهم.. اما كيف؟.. فعلى الحكومة اللبنانية ان تجد السبيل الى ذلك بالتفاهم مع الحكومة العراقية او مع قطر الشقيقة او عبر تركيا، او بالتعاون بين الدول الثلاث، ونحن لدينا الثقة ان دولة الرئيس نجيب ميقاتي لن يعدم الوسيلة، تأمينا لحق النازحين على دولتهم بحل هذه القضية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام