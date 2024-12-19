ورشة الضاحية الجنوبية تنطلق وجولة لوزير الطاقة في المنطقة ومصادرنا تؤكد تحسن التيار الكهربائي في الساعات المقبلة

يقوم وزير الطاقة والمياه في لبنان وليد فياض، برفقة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ومدير عام مؤسسة مياه جبل لبنان بجولة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في اطار الجهود لإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، تمهد لعودتهم إلى منازلهم.

وتنبع أهمية هذه الجولة، من كونها تتعلق بخدمات جداً اساسية للضاحية الجنوبية بعد العدوان، والتي تتزامن ايضا مع موافقة مجلس الوزراء على البدء بمرحلة رفع الانقاض. وانطلقت جولة الوزير فياض من منطقة حارة حريك، ثم انتقل ميدانياً إلى بعض المناطق، حيث تفقد حجم الأضرار وطبيعتها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وصعوبة المعالجات الميدانية لبعض الأضرار، وبالتالي كيفية الاستمرار بالعمل لرفع الأنقاض وإعادة العمل ببعض النقاط التي تساعد في انتاج الكهرباء وأيضاً تزويد مناطق الضاحية بالمياه.

بالفيديو | مشاهد من أعمال رفع الأنقاض وازالة الركام في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت مصار المنار بأن محطة كهرباء الضاحية الجنوبية على اوتوستراد السيد هادي، سوف تبدأ العمل في الساعات المقبلة، بعد اتفاق بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات الصيانة، من أجل البدء بإنتاج الكهرباء، وهذا سوف يغذي و يعزز ساعات الكهرباء الذي أكد وزير الطاقة وليد فياض بأنه سوف نتلمس هذا الأمر خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق، أعلن مدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، أن العدوان أدى إلى أضرار كبيرة في المحطات الكهربائية، وهناك محطات دمرت بشكل كامل وبعضها بشكل جزئي، مؤكداً أن المعالجة وضعت على السكة الصحيحة.

وتحدث وزير الطاقة عن رمزية هذه المنطقة، مشدداً على ضرورة أن تكون الخدمات الأساسية إلى الضاحية الجنوبية، لأنها هي التي واجهت العدوان وانتصرت عليه.

جولة على منطقة الشويفات لمعاينة الأضرار

وقام وفدان من حزب الله وحركة أمل بجولة تفقدية في منطقة الشويفات برفقة رئيس بلدية نضال الجردي على الاماكن التي طالها العدوان الاسرائيلي خلال ستة وستين يوما. وبدأت الجولة من الاجنحة الخمسة حيث الاليات تعمل على رفع ِالانقاض.

وضمن الجولة الى جانب رئيس البلدية ِمسؤول القطاع الاول في حزب الله يوسف شرف الدين وعن حركة امل المسؤولَ التنظيمي ِللمنطقة الثانية فؤاد البرجي.

ومثل معظم بلديات واحياء الضاحية الجنوبية أمعن العدو بالاعتداء على الشويفاتـ فدمر بشكل كامل 18 مبنى و11 مبنى بشكلٍ جزئي اضافة الى تضرر 4 آلاف وحدة سكنية.

انطلاق ورشة رفع أنقاض المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت

وانطلقت الورشة الرسمية لرفع انقاض المباني التي دمرها العدوان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد موافقة مجلس الوزراء على دفتر شروط هيئة الشراء العام ورصده 900 ليرة لبنانية لاتحاد بلديات الضاحية.

وبالتنسيق مع وزارة البيئة اختارت بلديات الضاحية مطمر كوستابرافا مكانا للردم وفق مشروع يهدف الى توسعة هذا المطمر على قواعد صحية تفيد في انجاز تحدي رفع الانقاض ضمن المهلة المحددة له دون اي تاخير.

كل ذلك والعمل جار على اصلاح اعطال الكهرباء والمياه والاتصال وتامين مختلف مقومات الحياة التي تضمن عودة حياة كريمة لسكان المنطقة.

المصدر: موقع المنار + يونيوز