وزير حرب العدو: وجودنا في قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في سهل البقاع اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 20:42

وزير حرب العدو: وجودنا في قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في سهل البقاع اللبناني

منذ 52 mins 17 December، 2024
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