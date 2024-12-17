تقرير مصور | مستشفى الرسول الأعظم تكرم 11 من شهدائها جراء العدوان الاسرائيلي الأخير

كرمت مستشفى الرسول الأعظم (11) من كادرها الطبي والتمريضي، ارتقوا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان.
واحتضن المستشفى على مر السنين ألاف الجرحى وودع بين جنباته الكثير من الشهداء الذين رسموا بدمائهم الطاهرة العزة والنصر. هذا المستشفى كان ولازال المقصد الأول لعوائل الشهداء الذين يحتاجون للاستشفاء والطبابة وكذلك للمجاهدين الأشراف.
هذا المستشفى الذي لكل قسم فيه قصة مع شهيد وقائد وعزيز. فهناك أقسام افتتحها سماحة الشهيد السيد عباس الموسوي (رض)، وهناك أقسام افتتحها سماحة السيد حسن نصر الله (رض)، وهناك أقسام افتتحها وأخرى كان يخطط لافتتاحها قبل اندلاع الحرب سماحة السيد هاشم صفي الدين (رض).
المصدر: المنار