دول المحيط الهادئ | زلزال عنيف يضرب قبالة فانواتو

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة جزيرة فانواتو اليوم الثلاثاء، ما تسبّب في أضرار جسيمة وإصدار تحذير لفترة قصيرة من احتمال حدوث تسونامي، في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ والمعرّض للكوارث الطبيعية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا جسيمة في مبان عدة، فيما تحدث شهود عيان عن وقوع ضحايا بشرية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد تمّ تسجيل مركز الزلزال الذي رُصد عند الساعة 12,47 بالتوقيت المحلّي (01,47 بتوقيت غرينتش)، على عمق 43 كيلومترا تحت سطح البحر وعلى مسافة 30 كيلومترا فقط غرب عاصمة الجزيرة، ما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بابوا غينيا الجديدة في بيان على منصة إكس، أنّ سفارة الولايات المتحدة في بورت فيلا “تعرّضت لأضرار جسيمة وأُغلقت حتى إشعار آخر”.

ودفع الزلزال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إلى إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي، رفع بعد ذلك، إذ كان يُخشى من أمواج يصل ارتفاعها إلى متر على طول بعض سواحل فانواتو، وفق نشرة أصدرها المركز.

والزلازل شائعة في فانواتو الأرخبيل المنخفض الذي يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة ويقع على حزام النار الزلزالي في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتُصنّف فانياتو من بين الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات وتسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

المصدر: مواقع