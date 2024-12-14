عمليات ازالة آثار العدوان مستمرة.. متى تبدأ الدولة ورشتها؟

تواصل أعمال إزالة آثار العدوان في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.

في البقاع، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ان عمليات رفع الانقاض الناجمة عن العدوان الصهيوني على لبنان ستبدا منتصف الاسبوع القادم بعد عرض دفتر الشروط الذي وافقت عليه هيئة الشراء العام على جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وهذه العملية ستشرف عليها الهيئة العليا للاغاثة في محافطتي بعلبك الهرمل والبقاع.

كلام الوزير حمية جاء خلال الاجتماع الوزاري والنيابي والهيئة العليا للاغاثة ومحافظ بعلبك الهرمل واتحادات البلديات ومكتب الشؤون البلدية في حركة امل والعمل البلدي في حزب الله كتحضير للبدء بعملية رفع الانقاض.

وابدى المجتمعون استعدادهم للتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة لانجاز عملها في عمليات رفع الانقاض واجراء الكشف على الاضرار بالسرعة اللازمة. وتخلل الاجتماع مداخلات للنواب وللحضور شددت على اهمية قيام الدولة والحكومة بواجباتها اتجاه انجاز ملف رفع الانقاض والترميم واعادة الاعمار.

أعمال رفع الركام والترميم تتواصل في الضاحية الجنوبية

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، تتواصل اعمال الترميم من مياه وكهرباء وحتى رفع الانقاض من بعض احياء الضاحية. منذ لحظة َعودة ِاهل ِالضاحية ِالى بيوتِهم المدمرة ِوالمتضررة، يعمل ُاتحاد ُبلديات الضاحية الجنوبية بجِد ٍفي ترميم ِما تعطل َمن مياه ٍوكهرباء ْومياه ِصرف ٍصحي وغير ِذلك من اعمال ٍمختلفة.

وفي منطقة البرج البراجنة، وضمنَ الامكانات ِالمتوفرة ِتعمل ُعلى اصلاح ِالكهرباء بالتنسيق ِمع مؤسسة ِكهرباء ِلبنان َاضافة ًالى تصليح ِشبكات ِمولدات ِالكهرباءِ الخاصة ِوخلافِه.

على اوتستراد الشهيد هادي نصر الله تعمل ُبلدية ُالغبيري على صيانة ِالقواطعِ الوسطية ِاضافة ًالى ترميم ِشبكة ِالكهرباء ِوالمياه ِلتأمين ِالتيار ِالكهربائي ِللمواطنين العائدين الى منازلهم.

خلية ُنحل ٍتعمل ُفي الضاحية الجنوبية وتشمَل ُاضافة ًالى تامين ِالكهرباء ِوالمياه رفعَ الركام ِفي بعض ِالاحياء ِبانتظار ِالورشة ِالتي ستُطلقُها الدولة ُاللبنانية.

كشافة الإمام المهدي (عج) تعمل على إزالة آثار العدوان في الضاحية والجنوب

هذا، ويواصل مخيم العمل الشبابي التطوعي في جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، العمل لإزالة آثار العدوان الصهيوني من أمام الأبنية والمحال التجارية في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب.

ووضعت الجمعية نصب َأعينِها خدمة َالناس. ولأجل ِهذا الهدف، يعمل ُعناصر ُأفواج ِالخدمة ِالمجتمعية ِفي إطار ِالمخيم ِالشبابي ِالتطوعي في الضاحية الجنوبية، وكذلك في الجنوب ِوالبقاع، لرفع ِآثار ِالعدوان ِالصهيوني والمساهمة ِفي عودة الحياة الطبيعية.

الكشاف ُدومًا مستعدٌ.. كذلك كان عناصرُه خلال َالعدوان ِالصهيوني، وكذلك هم ُمنذ وقف إطلاق ِالنار، مستعدون لمد ِيد ِالعون ِلكل ِمن يحتاجها.

وإلى حملة التنظيفِ، فإن كشافة َالإمام ِالمهدي بصدد ِإطلاق ِحملة ِرسم ٍعلى الجدران ِوحملة ِتشجير ٍوزرع ِشتول ٍفي مختلف ِالمناطق ِاللبنانية ِلتعود َكما وعد َسيد ُشهداء الأمة السيد حسن نصر الله أجمل مما كانت.

المصدر: المنار