عدوان اسرائيلي جديد يستهدف مواقع عسكرية في دمشق وريفها ومناطق مختلفة من سوريا

نفذ الجيش الاسرائيلي عدواناً جديداً استهدف مواقع عدة في سوريا، وفي أكثر من محافظة. وأشارت وسائل اعلام سورية إلى أن الغارات استهدفت مناطق جبل قاسيون ودوما وبرزة في دمشق، بالإضافة إلى مواقع أخرى في ريف دمشق.

كما استهدفت الغارات ريف طرطوس الشرقي، ريف اللاذقية الغربي، ودرعا، والسويداء.

وأوضحت مصادر اعلامية سورية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت “الفوج 16” التابع للجيش السوري في منطقة العتيبة بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وموقعاً عسكرياً في محيط مدينة دوما بريف دمشق، وموقعاً عسكرياً في محيط جبل الأربعين في العاصمة دمشق.

وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مطار خلخلة بريف السويداء الشمالي، ومستودعات للجيش السوري في محيط مدينة اللاذقية. هذا، وأفادت مصادر محلية، بأن العدوان الاسرائيلي طاول أيضاً معامل الدفاع ومركز البحوث في مصياف بريف حماة.

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وقبل ايام، بالتزامن مع دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق، وتسلمها السلطة في سوريا، شن الجيش الاسرائيلي مئات الغارات، والتي استهدفت مواقع عسكرية سورية.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية أن المقاتلات الحربية دمرت منظومات الدفاع الجوي في سوريا، بالإضافة إلى ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري خلال الأيام الماضية.

كما وتحدثت وسائل اعلام العدو إلى أن ما يقوم به الجيش هو القضاء المنهجي على القوات الجوية السورية، في حين أن وزارة الحرب الاسرائيلية أعلنت مهاجمة أغلبية مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، في إطار ما أسمتها عملية “سهم الباشان”.

وشمل العدوان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، مهاجمة مواقع للبحرية السورية وعشرات الصواريخ من نوع “بحر – بحر”، والتي يبلغ مداها ما بين 80 و190 كيلومتراً والتي يحمل كل واحد منها عشرات الكيلوغرامات من المتفجّرات.

واستهدف العدوان الإسرائيلي أيضاً بطاريات صواريخ أرض – جو متنوّعة الأصناف، ومطارات سلاح الجو السوري والعشرات من أهداف مواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق، وحمص وطرطوس، واللاذقية، وتدمر.

ودمّر العدوان الكثير من الوسائل القتالية بما فيها صواريخ “سكود”، وصواريخ “كروز”، وصواريخ “أرض – بحر”، وصواريخ “أرض – جو”، وصواريخ “أرض – أرض”، وطائرات مسيّرة من دون طيار، وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، ورادارات، ودبابات، وحظائر طائرات ومنصات إطلاق الصواريخ ومواقع إطلاق النار، وغيرها.

المصدر: موقع المنار