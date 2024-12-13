تقرير مصور | وزير الزراعة يتحدث للمنار عن خطة وزارته للنهوض بالقطاع بعد العدوان الاسرائيلي الأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 22:32

تقرير مصور | وزير الزراعة يتحدث للمنار عن خطة وزارته للنهوض بالقطاع بعد العدوان الاسرائيلي الأخير

منذ 1 ساعة 13 December، 2024
وزير الزراعة عباس الحاج حسن
تقارير مصورة - لبنان

استهدف العدو الاسرائيلي خلال عدوانه الأخير على لبنان القطاع الزراعي، في مناطق الجنوب والبقاع. وتحدث وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى المنار عن خطة الوزارة، للنهوض بالقطاع بالتعاون مع الجهات الدولية.

ولان الامن الغذائي يوازي الامن الوطني كان لا بد من تحرك سريع من قبل الوزارة مع الجهات الدولية للنهوض بالقطاع الزراعي الذي دمر منه ما يقارب ستة الاف هتكار.

وكان الوزير الحاج حسن قد وقّع مع مصلحة الوطنية لنهر الليطاني شراكة للنهوض بقطاع القمح الطري، حيث وقع اتفاقا في مبنى الوزارة، بعدما تبرع العراق بنحو مئتي الف طن من القمح الطري.

المصدر: المنار

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