مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يحتل 9 قرى في ريف دمشق الجنوبي ويدخل بعمق 10 كلم إلى سوريا

توغلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في ريف دمشق الجنوبي المحاذي للحدود اللبنانية واحتلت قرية حينة، بحسب ما أفاد مراسل المنار في جنوبي سوريا. وأوضح مراسلنا أن القوات الاسرائيلية تقدمت لمشارف منطقة “خان الشيخ” التابعة لمنطقة قطنا والمقابلة لقضاء راشيا الأراضي اللبنانية.

كما توغلت القوات الاسرائيلية داخل الأراضي السورية، ووصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة (10) كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من المنطقة العازلة.

وفي السياق، أفاد اعلام العدو بأن هناك (9) قرى سورية في الريف الجنوبي لدمشق، احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالتزامن مع استهداف الأرصدة العسكرية السورية في محافظات دمشق وريفها، حماه، حمص، مصياف.

ونفى “الدفاع المدني السوري” التابع للمعارضة، وجود غازات سامة في دمشق بعد القصف الإسرائيلي على مراكز البحوث العلمية في برزة، أو أي حالات اختناق بسبب ذلك.

المصدر: موقع المنار