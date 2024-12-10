قطر: ندين اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة في سوريا

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية متابعة بلاده تطورات الوضع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في لبنان وسوريا، معرباً عن إدانته “اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا”.

وفي السياق، دعا إلى “حفظ الدماء في سوريا بما يضمن الأمن والاستقرار”، قائلاً إن قطر “أصدرت بيانا أكدت فيه متابعتها للأوضاع في سوريا وضرورة الحفاظ على وحدتها”، قائلاً إن “موقفنا الثابت هو دعم خيارات الشعب السوري”. كما دعا “جميع الأطراف في سوريا لضرورة العمل معا للحفاظ على وحدة التراب السوري”.

المصدر: مواقع إخبارية