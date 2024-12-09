دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين

قررت السلطات في الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا والمانيا تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين.

وقالت مصادر أوروبية الاثنين إن “المجلس الدنماركي للاجئين قرر تعليق معالجة القضايا المتعلقة بأشخاص من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد”.

وأكدت المصادر أن “النرويج قررت أيضا تعليق معالجة حالات اللاجئين السوريين لحين استقرار الوضع”، ولفتت إلى أن “التعليق يعني أن إدارة الهجرة النرويجية “لن ترفض، في الوقت الحالي أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من السوريين الذين طلبوا اللجوء إلى النرويج”.

وأفادت المصادر نقلا عن وزير داخلية النمسا غيرهارد كارنر قوله إن “النمسا أوقفت إجراءات منح اللجوء للسوريين، في قرار يؤثر على حوالي 7300 حالة مفتوحة، كما تم تعليق طلبات لم شمل الأسرة”، وتابع “لقد وجهت الوزارة بإعداد برنامج للعودة والترحيل المنظم إلى سوريا”، وأشار إلى أنه “ستتم مراجعة جميع تصاريح اللجوء الصادرة”.

بدورها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية “نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد”.

من جهته، أشار مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية أن “هلسنكي أوقفت معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين”.

وفي وقت سابق اليوم، أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية “يقوم المكتب الاتحادي بدراسة دقيقة لكل حالة على حدة، بما في ذلك تقييم الوضع الميداني في موطن مقدم الطلب”، وأوضحت أن “المكتب يتمتع بإمكانية تأجيل القرارات المتعلقة باللجوء في حال كانت الأوضاع غير واضحة”.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت الأحد سقوط النظام السوري بعد مغادرة الرئيس بشار الأسد إلى روسيا التي منحته حق اللجوء.

المصدر: روسيا اليوم