‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا ‏مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 14:46

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا ‏مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية

منذ 12 mins 5 October، 2024
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