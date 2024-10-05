وسائل إعلام إسرائيلية: فرق نجمة داوود الحمراء خرجت لتفتيش أماكن سقوط الصواريخ في منطقة كرميئيل في الجليل الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 14:46

وسائل إعلام إسرائيلية: فرق نجمة داوود الحمراء خرجت لتفتيش أماكن سقوط الصواريخ في منطقة كرميئيل في الجليل الأوسط

منذ 18 mins 5 October، 2024
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