جامعة صنعاء تحتشد تنديداً بجريمة اغتيال الشهيد القائد السيد حسن نصر الله والعدوان على الحديدة

شهدت جامعة صنعاء، اليوم الأربعاء، مسيرة طلابية غاضبة تنديداً بجريمة اغتيال الشهيد القائد السيد حسن نصرالله، والعدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في محافظة الحديدة.

ورددت الحشود الطلابية والأكاديمية التي شارك فيها رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس ونوابه وعمداء الكليات والمراكز البحثية، ومنتسبو الجامعة من طلبة وأكاديميين وإداريين، الهتافات والشعارات المنددة بإمعان العدو الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم الوحشية ومجازر الإبادة الجماعية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني والمنشآت المدنية بالحديدة.

ورفع المشاركون في المسيرة الإعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية وصور الشهيد حسن نصر الله وشهداء قادة محور المقاومة في طريق القدس الذين ارتقوا في معركة التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتضامن مع الشعب اللبناني وحقهم المشروع في مواجهة العدوان الصهيوني المجرم.

واستنكر المشاركون بشدة، صمت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إزاء جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية، معتبرين ذلك تواطئ صريح ومشاركة واضحة في هذه الجرائم، مؤكدا أن الدعم الأمريكي والغربي الواضح للكيان الصهيوني هو ما شجع هذا الكيان المحتل على الاستمرار في جرائمه بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

بالفيديو | جامعة #صنعاء تحتشد تنديداً بجريمة اغتيال الشهيد القائد السيد حسن #نصرالله والعدوان على الحديدة pic.twitter.com/NBLPCLgv0r — قناة المنار (@TVManar1) October 3, 2024

وعبر البيان الصادر عن المسيرة عن خالص التعازي والمواساة باستشهاد شهيد الأمة والمقاومة المجاهد حسن نصر الله الذي خسرت برحيله الأمه أحد قادتها العظام الذين افنوا حياتهم في رفع راية الجهاد في سبيل الله ودعم ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية حتى نال وسام الشهادة في ميدان المعركة على يد عدو الإنسانية والبشرية العدو الصهيوني المحتل .

وبارك المشاركون الرد الإيراني المزلزل والتاريخي الذي أحرق قواعد ومعسكرات ومطارات العدو الصهيوني والذي اثبت فشل وعجز الدفاعات الجوية لهذا العدو المجرم بدعم وغطاء أمريكا .. مجددين التأكيد أن هذا العدو أوهن من بيت العنكبوت في رسالة واضحة لكل العالم أن محور المقاومة بات متماسكا أكثر مما ممضى وأنه سيضرب بيد من حديد ولن يتراجع في هذه المعركة المقدسة .

وعبروا عن استهجانهم لموقف بعض الدول العربية المخزي والمشين التي جندت نفسها لحماية العدو الصهيوني واعتراض بعض الصواريخ التي جاءت دفاعا عن مقدسات الأمة ونصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على اغتيال الشهداء من القادة وانتقاما لآلاف الضحايا من الأطفال والنساء الذين قتلهم العدو الصهيوني المجرم.

وبارك المشاركون عمليات القوات المسلحة المتصاعدة التي دكت عمق الكيان الإسرائيلي و ما تحقق من إنجازات نوعية في التصنيع العسكري للصواريخ الفرط صوتية والطيران المسير .

وحيا البيان صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني الأسطوري منقطع النظير أمام العدو الصهيوني المجرم والوحشي والتأكيد بأن إخوانكم في اليمن يشاركونكم الحزن والألم على هذا المصاب الجلل .

ودعا منتسبو جامعة صنعاء كل أحرار العالم وكل الجامعات في العالم إلى الخروج والتعبير عن مواقفهم النبيلة المساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني الذي أصبح خطرا يهدد كل البشرية .

المصدر: المسيرة نت