المقاومة الاسلامية تواصل استهداف تجمعات وتحركات العدو عند الحدود الجنوبية

تواصل المقاومة الاسلامية تصديها لمحاولات التوغل الاسرائيلية الى الاراضي اللبنانية ، ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:15) من فجر يوم الخميس 3-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابةً دقيقة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:00) من فجر يوم الخميس 3-10-2024 تحركات لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابةً مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.
وتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:45) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:00) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة أدميت بصلية صاروخية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية من صواريخ فلق.
وعند الساعة (09:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصلية من صواريخ فلق.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في حرش مسكفعام بصلية صاروخية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تحركًا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:40) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.
المصدر: الاعلام الحربي