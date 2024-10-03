المتحدث باسم جيش العدو: انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي ورصد إطلاق 25 صاروخًا تجاه الجليل الأعلى حيث رصدت انفجارات في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 09:58

المتحدث باسم جيش العدو: انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي ورصد إطلاق 25 صاروخًا تجاه الجليل الأعلى حيث رصدت انفجارات في المنطقة

منذ 13 mins 3 October، 2024
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