اعلام العدو: يجب التذكير أنه قبل ساعة أيضًا تم اعتراض طائرة مسيّرة في أجواء هرتسيليا شمال تل أبيب ليصبح عدد الطائرات المسيّرة التي اخترقت الأجواء خلال ساعة واحدة 5 مسيّرات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 03:46

اعلام العدو: يجب التذكير أنه قبل ساعة أيضًا تم اعتراض طائرة مسيّرة في أجواء هرتسيليا شمال تل أبيب ليصبح عدد الطائرات المسيّرة التي اخترقت الأجواء خلال ساعة واحدة 5 مسيّرات

منذ 18 mins 3 October، 2024
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