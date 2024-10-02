مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية: كل من دخل اليوم إلى الأراضي اللبنانية من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي إما قتل أو جرح أو فرّ هاربا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 23:08

مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية: كل من دخل اليوم إلى الأراضي اللبنانية من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي إما قتل أو جرح أو فرّ هاربا

منذ 39 mins 2 October، 2024
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