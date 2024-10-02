الامام الخامنئي: أساس مشاكل المنطقة وجود جهات مثل امريكا وبعض الدول الأوروبية

أعلن الامام السيد علي خامنئي اليوم الأربعاء، لدى استقباله جمعاً من النخب والمواهب العلمية المتفوقة، أننا “نحن في حداد ولكنني لم أؤجل اللقاء لأن حدادنا من جنس حداد سيد الشهداء، يضفي على الانسان الحيوية ويدفعه للتقدم”.

وتابع السيد الخامنئي “نحن في حداد هذه الأيام حقاً، الحادثة التي حصلت ليست حادثة صغيرة، فقدان السيد حسن نصرالله ليس حادثة صغيرة.

كما نوه الامام الخامنئي إلى أنه “سيتحدث قريباً عن قضيتي غزة ولبنان: مضيفاً أن “أساس مشاكل المنطقة هو وجود جهات مثل امريكا وبعض الدول الأوروبية الذين يدعون كذباً وزوراً انهم يرومون الى السلام والاستقرار”، مضيفاً ” فهؤلاء لو كفوا شرهم عن هذه المنطقة، فلا شكّ أن هذه الصراعات والحروب والنزاعات ستختفي تماماً، ويمكن لدول المنطقة أن تدير نفسها وتدير منطقتها وتعيش معاً في سلام وصحة ورفاهية”.

وتابع آية الله خامنئي قائلاً “في يوم من الأيام حرضوا بلداً، يحرّضون شخصاً مثل صدام، فتحدث مثل تلك القضايا الصعبة والمريرة. وحين يرحل ويرحل داعموه نرى بأن الحب والوئام يسود بين البلدين، إنه نفس الشيء مع الدول الأخرى. وجود من يدعون زوراً بأنهم يتطلعون للسلام والاستقرار في المنطقة وهم كاذبون، وجودهم هو الأساس الرئيسي لمشاكل هذه المنطقة”.

واستطرد سماحته قائلاً “نأمل بتوفيق الله وبجهود الشعب الإيراني العظيم وبمساعدة إلهام الثورة الإسلامية وتعاون الدول الأخرى أن نحدّ من شر الأعداء من هذه المنطقة إن شاء الله”.

المصدر: مواقع إخبارية