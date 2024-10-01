اعلام العدو: وقف حركة القطارات وسط البلاد بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 19:18

اعلام العدو: وقف حركة القطارات وسط البلاد بسبب الوضع الأمني

منذ 9 mins 1 October، 2024
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