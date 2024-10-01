رسالة من مجاهدي المقاومة إلى الشهيد السيد نصرالله: لن تسقط الراية من يدنا وهذا عهدنا ووعدنا والقسم ولما كنت تعدنا بالنصر دائما نعدك بالنصر مجددا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 19:18

رسالة من مجاهدي المقاومة إلى الشهيد السيد نصرالله: لن تسقط الراية من يدنا وهذا عهدنا ووعدنا والقسم ولما كنت تعدنا بالنصر دائما نعدك بالنصر مجددا

منذ 13 mins 1 October، 2024
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