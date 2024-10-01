رسالة من مجاهدي المقاومة إلى الشهيد السيد نصرالله: نقسم بروحك الشريفة من على حدود فلسطين ومن مواقعنا على امتداد الوطن بأننا والله على عهدنا ماضون وعلى وعدنا مستمرون حتى نحقق آمالك وأهدافك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 19:16

رسالة من مجاهدي المقاومة إلى الشهيد السيد نصرالله: نقسم بروحك الشريفة من على حدود فلسطين ومن مواقعنا على امتداد الوطن بأننا والله على عهدنا ماضون وعلى وعدنا مستمرون حتى نحقق آمالك وأهدافك

منذ 14 mins 1 October، 2024
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