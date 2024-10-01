مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة كفار جلعادي بصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 16:12

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة كفار جلعادي بصلية من صواريخ الكاتيوشا

منذ 58 mins 1 October، 2024
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