العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنّ ما أقدم عليه العدو الصهيوني هو استكمال لهمجيته وعدوانه على كافة المؤسسات الإعلامية بدءًا من استهداف الصحافيين في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى دون أي رادع ودون أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنّ ما أقدم عليه العدو الصهيوني هو استكمال لهمجيته وعدوانه على كافة المؤسسات الإعلامية بدءًا من استهداف الصحافيين في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى دون أي رادع ودون أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية