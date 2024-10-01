المقاومة ‏الإسلامية استهدفت تجمعًا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 11:34

المقاومة ‏الإسلامية استهدفت تجمعًا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2

منذ 9 mins 1 October، 2024
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