مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني متواصل يستهدف محيط بلدة الوزاني في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 21:38

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني متواصل يستهدف محيط بلدة الوزاني في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 30 September، 2024
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