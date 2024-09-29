المجلس السياسي الأعلى اليمني: العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعا عن النفس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 20:54

المجلس السياسي الأعلى اليمني: العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعا عن النفس

منذ 32 mins 29 September، 2024
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