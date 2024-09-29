لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية: احصاء 1640 شهيداً و 8408 جرحى وعدد من المفقودين منذ بداية العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 16:16

لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية: احصاء 1640 شهيداً و 8408 جرحى وعدد من المفقودين منذ بداية العدوان

منذ 11 mins 29 September، 2024
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