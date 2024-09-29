وزير الخارجية الإيراني: جريمة اغتيال العميد نيلفروشان على يد الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 13:10

وزير الخارجية الإيراني: جريمة اغتيال العميد نيلفروشان على يد الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد

منذ 23 mins 29 September، 2024
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