رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 13:10
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حزب الله: إلى المجاهدين الشرفاء إن قائدنا ما زال بيننا بفكره وروحه وأنتم على عهد الوفاء حتى الانتصار
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينعى السيد نصر الله: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة والى اخوتنا في حزب الله
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
المقاومة الإسلامية: قصفنا معسكر أوفيك بصلية من صواريخ فادي1 ردا على الاستباحة الاسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
اعلام العدو : سقوط صاروخ في منطقة معاليه ادوميم شرق القدس اطلق من لبنان تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي ونشوب حرائق
مراسل المنار: 11 شهيدا من عائلة سورية بينهم نساء وأطفال في مجزرة ارتكبها العدو في بلدة العين البقاعية
جمعة الإسعاف الرسالي تزف 4 شهداء قضوا في عدوان صهيوني على مناطق جنوبية ليل السبت-الأحد
مراسلو المنار: غارات معادية جنوبا على بلدات المجادل وبلاط وشقرا والطيري وزوطر الشرقية والغربية والقاسمية والدوير وعبا
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
السفارة الإيرانية في لبنان: شهادة القائد عباس نيلفروشان إلى جانب السيد نصرالله تأكيد على رابط الدم الذي يجمع شعوب أمتنا
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
جمعة الإسعاف الرسالي تزف 4 شهداء قضوا في عدوان صهيوني على مناطق جنوبية ليل السبت-الأحد
مراسلو المنار: الطيران المعادي أغار على بلدات النبي شيت وتمنين التحتا وإيعات وسحمر وزبود في البقاع
مراسلو المنار: غارات معادية جنوبا على بلدات المجادل وبلاط وشقرا والطيري وزوطر الشرقية والغربية والقاسمية والدوير وعبا
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
سرايا القدس : فإننا نبارك لسماحته رحمه الله ولأسرته وأبناء الشعب اللبناني الشقيق المقاوم
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان
منذ 22 mins
29 September، 2024
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