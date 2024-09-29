مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدة النبي شيت في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 11:38

مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدة النبي شيت في البقاع

منذ 41 mins 29 September، 2024
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