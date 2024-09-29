الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 11:38
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الإمام الخامنئي يعلن حدادا عاما على استشهاد الأمين العام السيد حسن نصر الله لـ5 أيام في أنحاء الجمهورية الإسلامية
الإمام السيد علي الخامنئي: جبهة المقاومة فقدت قائدا بارزا وخسر حزب الله زعيما لا مثيل له
الإمام الخامنئي: إن الأساس الذي أسسه السيد نصر الله في لبنان وصدره إلى جبهات المقاومة الأخرى لن يختفي بفقده
الإمام الخامنئي: سيد المقاومة لم يكن شخصا بل كان طريقا ومدرسة وسيستمر هذا الطريق
الخارجية السورية : الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة : أتقدم باسم حركة الجهاد بالعزاء والتبريك باستشهاد قائد المقاومة
محمد باقر قاليباف : استشهد السيد حسن نصرالله في سبيل هدفه المقدس والإلهي في الدفاع عن الإسلام
قاليباف : السيد نصرالله حقق في حياته الزاخرة والمباركة إنجازات عديدة في دفع العدو الصهيوني وتوفير الأمن لشعب لبنان
سرايا القدس تنعى السيد نصر الله : ننعى سيداً عظيماً التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينعى السيد نصر الله: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة والى اخوتنا في حزب الله
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
اعلام العدو : سقوط صاروخ في منطقة معاليه ادوميم شرق القدس اطلق من لبنان تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي ونشوب حرائق
مراسل المنار: 3 شهداء للهيئة الصحية الإسلامية في استهداف الطيران الصهيوني مركزا اسعافيا في بلدة حومين الفوقا فجراً
جمعة الإسعاف الرسالي تزف 4 شهداء قضوا في عدوان صهيوني على مناطق جنوبية ليل السبت-الأحد
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدتي النبي شيت وتمنين التحتا في البقاع
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
قاليباف : السيد نصرالله حقق في حياته الزاخرة والمباركة إنجازات عديدة في دفع العدو الصهيوني وتوفير الأمن لشعب لبنان
سرايا القدس : فإننا نبارك لسماحته رحمه الله ولأسرته وأبناء الشعب اللبناني الشقيق المقاوم
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدتي النبي شيت وتمنين التحتا في البقاع
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين
منذ 1 ساعة
29 September، 2024
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