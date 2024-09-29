الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 11:38

الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين

منذ 1 ساعة 29 September، 2024
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