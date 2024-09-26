حصيلة عمليات الدفاع المدني المنفذة منذ الصباح في المناطق المستهدفة بالغارات المعادية

وزعت المديرية العامة للدفاع المدني حصيلة عملياتها المنفذة منذ الصباح حتى الساعة في المناطق التي تتعرض للعدوان، وجاءت على الشكل الآتي:

إغاثة وإنقاذ

ضاحية بيروت الجنوبية: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد المباني السكنية قرب مجمع “القائم”، في محلة الرويس، في الضاحية الجنوبية، وأسفرت عمليات الدفاع المدني عن إنقاذ ٣ جرحى وانتشال جثة شهيد تم نقلهم، بالتعاون مع جهات أخرى إلى مستشفيات المنطقة”.

محافظة البقاع: ما زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة في بلدة الكرك بحثا عن آخر المفقودين، وتم انتشال جثث ٦ شهداء اليوم لتبلغ الحصيلة حتى الآن ١٣ شهيدا و٦ جرحى نقلوا بالتعاون مع جهات أخرى إلى مستشفيات المنطقة.

قضاء الشوف – بلدة جون: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد المباني السكنية في بلدة جون وأسفرت عمليات البحث عن إنقاذ ١٠ جرحى وانتشال جثث ٩ شهداء.

محافظة بعلبك: حصيلة عمليات البحث والإنقاذ في البلدات التي استهدفت بغارات اسرائيلية، إنقاذ 14 جريحا وانتشال جثث 21 شهيدا.

محافظة النبطية: حصيلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في البلدات التي استهدفت بغارات إسرائيلية: انتشال جثث 5 شهداء وإنقاذ جريح.

قضاء صور: تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في محلة الحميض بين علما والضهيرة، في محاولة للعثور على مواطنة مفقودة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت الموقع، وإسعاف جرحى اثر استهداف فندق “البلاتينيوم” في محلة المساكن، في صور. وعند تنفيذ المهمة، اضطر العناصر للانسحاب، نتيجة غارات متتالية ونجا العناصر وعددهم ١٥ عنصرا من التعرض لأي أذى.

إطفاء

محافظة النبطية: 10 منازل، 4 أعشاب وأشجار، 4 محلات، 5 سيارات.

محافظة البقاع: منازل ضمن مبنى سكني في بلدة مشغرة، بساتين وأشجار في مشغرة، و3 مكبات للنفايات في كل من: الصويري، المنارة، ومجدل عنجر.

قضاء صور وقضاء الزهراني: 8 منازل، سيارتان كارج، 2 أعشاب وأشجار في البيسارية والعاقبية.

محافظة بعلبك : محل ومستودع ومنزل وأعشاب.

خدمات عامة

تأمين المياه إلى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية

قضاء صور: إعادة فتح طرق قطعت بسبب القصف المعادي في جويا وتوزيع مواد غذائية هبة من صاحب إحدى التعاونيات على المواطنين.

تأمين السلامة العامة

محافظة النبطية: تأمين السلامة العامة خلال تنظيم مراسم تشييع شهداء في بنت جبيل.

المصدر: الوكالة الوطنية