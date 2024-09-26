ميقاتي واصل لقاءاته الديبلوماسية في نيويورك سعيا لوقف العدوان على لبنان

يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته الديبلوماسية في نيويورك، في إطار السعي لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان. وفي هذا الاطار، اجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس الذي وضعه في اجواء الاتصالات التي تقوم بها قبرص لدعم لبنان ووقف اطلاق النار، ولا سيما اتصاله مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.

كما اجتمع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وشكر رئيس الحكومة لقطر وقوفها الى جانب لبنان في هذا الظرف وبشكل خاص دعمها للجيش. ووضع رئيس وزراء قطر الرئيس ميقاتي في صورة المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار في غرة، وما تقوم به قطر من خلال اللجنة الخماسية العربية والدولية لانتخاب رئيس جديد للبنان.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، واثنى على المواقف التي اعلنتها اسبانيا خلال مؤتمر مدريد دعما لفلسطين. كما اثنى على الدور الذي تقوم به اسبانيا من خلال قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب. ووعد رئيس الوزراء الاسباني بزيارة لبنان قريبا.

وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع وزير خارجية بريطانيا دافيد لامي، تخلله البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة وجهود بريطانيا لوقف القتال .

المصدر: الوكالة الوطينة