آخر تطورات العدوان على لبنان المسائية مع مراسلينا في المناطق

تواصل قوات العدو الاسرائيلي عدوانها على لبنان، مستهدفة العديد من المناطق السكنية في الجنوب والبقاع، متجاهلة كل الأعراف الإنسانية والقانونية. وأوجز مراسلينا في المناطق آخر التطورات المسائية لهذا اليوم.

آخر التطورات الميدانية في منطقة صور مع مراسلنا سامر الحاج علي

آخر التطورات الميدانية في منطقة البقاع مع مراسلنا علي يزبك

آخر التطورات الميدانية في منطقة النبطية مع مراسلنا علي شبيب

آخر التطورات الميدانية في منطقة البقاع الغربي مع مراسلنا ماهر قمر

آخر التطورات الميدانية في منطقة جبيل وكسروان مع مراسلنا محمد الحاج حسين

المصدر: المنار