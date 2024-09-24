تقرير مصور | النازحون في بيروت والشمال يعلنون دعمهم للمقاومة حتى الانتصار

هذا بعضٌ من فيض ِصمودهم .. أهالي الجنوب والبقاع هم بحق المثال والنموذج على الرغم من الجراح والخسائر والشهادة. وليس هنا ما يبدل قناعة من خبر المقاومة في انتصاراتها، والجميع يطالبون المقاومة بالإستمرار حتى بلوغ النصر.

بحسب لجنة الطوارئ الحكومية فانها قراراته اتخذت لفتح تسعين مدرسة رسمية لاستقبال النازحين، وُزعت عليها حوالي ثمانية عشر الف فرشةٍ ومثلها من البطانيات والوسادات.

وبحسب احدث احصاء فان عدد مراكز الإستقبال بلغ حتى اعداد هذا التقرير نحو 250 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية.

واستقبل أهالي الشمال النازحين من الجنوب والبقاغ بكل حفاوة وسط استنفار الأجهزة الرسمية والهيئات الأهلية كل امكاناتها لتقديم المساعدة.

المصدر: المنار