هآرتس: حزب الله أطلق 220 صاروخاً اليوم في أكبر عدد منذ 8 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 18:48

هآرتس: حزب الله أطلق 220 صاروخاً اليوم في أكبر عدد منذ 8 أكتوبر

منذ 32 mins 24 September، 2024
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