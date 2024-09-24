المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في إلياكيم جنوب حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 15:42

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في إلياكيم جنوب حيفا

منذ 55 mins 24 September، 2024
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