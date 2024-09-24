قطر | الخارجية تدعو المجتمع الدولي لإلزام “إسرائيل” بوقف عدوانها على لبنان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، فجر اليوم الأربعاء، أن “جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة”.

وأدانت قطر، بـ”أشد العبارات” العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإلزام تل أبيب بوقفه، محذرة من اتساع دائرة العنف بالمنطقة وانزلاقها إلى “حرب إقليمية شاملة”.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، جددت خلاله الدوحة التزامها بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية القطرية، في بيانها، إن “الدوحة تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتحذر في الوقت ذاته من اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل الحرب المستمرة على غزة”.

واعتبرت قطر أن “استمرار التصعيد يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أي رادع لتصرفات إسرائيل، واستمرار خرقها المتكرر للقانون الدولي وإفلاتها المستمر من المحاسبة”.

وحذرت من أن “هذا الواقع يزيد من حدة الأزمات ويضع المنطقة على حافة الهاوية ويعرضها إلى المزيد من التوترات التي سيكون لها أثر بالغ على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ودعت “المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وغزة”.

وجددت “التزامها بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت على “موقفها الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها”.

المصدر: وكالات