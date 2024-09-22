احتفال تكريمي للشهيد السعيد الدكتور محمد زكريا عباس في الجية

بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاده، وتكريماً وتخليداً لدمه الزاكي وإحياء لذكراه العطرة، أقام حزب الله احتفالاً تكريمياً للشهيد السعيد على طريق القدس الدكتور محمد زكريا عباس (حيدرة) في مجمع المصطفى (ع) في الجية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، فضيلة الشيخ حسين زين الدين، عائلة الشهيد، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض لوصية الشهيد التي شدد فيها على ضرورة مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه الاستكبارية دفاعاً عن كل الأمة.

بعد ذلك، تحدث الشيخ زين الدين فأوضح أن للشهادة معانٍ كثيرة، إلّا أن أهم معنى لها هو الشوق للقاء الله، والإيثار، والتحرّر من سجن الدنيا، والانعتاق من الأنا، والرحيل إلى ديار العاشقين للقاء المعشوق الأوحد، فالشهيد، ليس فقط شاهد على الآخرين، بل هو خالد بالشهادة ويرزق بها، والموت بالنسبة له بوابة لحياة جديدة.

وفي الختام، تُليت السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيد وكل الشهداء.

المصدر: موقع المنار