الشيخ عبدالكريم عبيد من كفرصير: النّصر قادم بتضحيات أهل المقاومة ومجاهديها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2024 - 14:14

الشيخ عبدالكريم عبيد من كفرصير: النّصر قادم بتضحيات أهل المقاومة ومجاهديها

منذ 16 mins 22 September، 2024
عبدالكريم عبيد
لبنان

قال معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد إنّ العدوان الصهيوني مهما طال لن ينال من إرادة الشعبين اللبناني والفلسطيني ، وإنّ إرادة المقاومين المستمدة من إرادة الله هي المنتصرة.

وتابع “العدوّ الإسرائيلي جيشٌ قاتل وهذا تأكيد على هويته المجرمة في قتل الأطفال والنساء ، وهو العاجز عن مواجهة الرجال في ميدان المواجهة والنزال”.

كلام الشيخ عبيد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة كفرصير الجنوبية للشهيد السعيد على طريق القدس حسين أحمد منتش بمشاركة شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

ولفت الشيخ عبيد إلى أن ثقافتنا ثقافة حياة وليس ثقافة موت لكن حين تفرض عليك حرب وجودية تتغيّر المعادلات. وختم الشيخ عبيد “النصر قادم حتماً بتضحيات أهل المقاومة ومجاهديها وجرحاها وبدماء شهدائها التي روت أرض الوطن عزة وكرامة وعنفوان”.

المصدر: موقع المنار

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