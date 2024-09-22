الشيخ عبدالكريم عبيد من كفرصير: النّصر قادم بتضحيات أهل المقاومة ومجاهديها

قال معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد إنّ العدوان الصهيوني مهما طال لن ينال من إرادة الشعبين اللبناني والفلسطيني ، وإنّ إرادة المقاومين المستمدة من إرادة الله هي المنتصرة.

وتابع “العدوّ الإسرائيلي جيشٌ قاتل وهذا تأكيد على هويته المجرمة في قتل الأطفال والنساء ، وهو العاجز عن مواجهة الرجال في ميدان المواجهة والنزال”.

كلام الشيخ عبيد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة كفرصير الجنوبية للشهيد السعيد على طريق القدس حسين أحمد منتش بمشاركة شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

ولفت الشيخ عبيد إلى أن ثقافتنا ثقافة حياة وليس ثقافة موت لكن حين تفرض عليك حرب وجودية تتغيّر المعادلات. وختم الشيخ عبيد “النصر قادم حتماً بتضحيات أهل المقاومة ومجاهديها وجرحاها وبدماء شهدائها التي روت أرض الوطن عزة وكرامة وعنفوان”.

المصدر: موقع المنار